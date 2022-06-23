Ростов-на-Дону, 23 июня 2022, 10:49 — REGNUM Из Ростовской области для прохождения срочной службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля отправились 15 новобранцев. Об этом 23 июня сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Призывники
Призывники
Mil.ru

«Ребята прошли тщательный отбор на конкурсной основе, успешно преодолев профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание уделялось физическим данным призывников: каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см», — пояснил он.

В ходе весенней призывной кампании 2022 года отобраны призывники из Азова, Батайска, Волгодонска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, а также Аксайского, Неклиновского и Цимлянского районов.

Обладатели татуировок, пирсинга к отбору не допускаются.