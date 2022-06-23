Ростов-на-Дону, 23 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Из Ростовской области для прохождения срочной службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля отправились 15 новобранцев. Об этом 23 июня сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

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«Ребята прошли тщательный отбор на конкурсной основе, успешно преодолев профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание уделялось физическим данным призывников: каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см», — пояснил он.

В ходе весенней призывной кампании 2022 года отобраны призывники из Азова, Батайска, Волгодонска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, а также Аксайского, Неклиновского и Цимлянского районов.

Обладатели татуировок, пирсинга к отбору не допускаются.