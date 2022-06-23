Бухарест, 23 июня 2022, 10:48 — REGNUM Правительство Румынии объявило о начале реализации нового проекта по выделению социальной помощи малоимущим гражданам страны. Об этом 23 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.
По предварительным данным, стоимость талонов на ежедневное питание, предоставляемых системой государственного страхования, вырастет с 20 леев до 30 леев (соответственно — с $4,3 до $6,4).
Кроме того, планируется обеспечение ежемесячными подарочными сертификатами более 4 млн жителей Румынии, получающих минимальную зарплату, установленную на уровне $320.
Соответствующий документ был подписан президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.