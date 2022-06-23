Бухарест, , 10:48 — REGNUM Правительство Румынии объявило о начале реализации нового проекта по выделению социальной помощи малоимущим гражданам страны. Об этом 23 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По предварительным данным, стоимость талонов на ежедневное питание, предоставляемых системой государственного страхования, вырастет с 20 леев до 30 леев (соответственно — с $4,3 до $6,4).

Кроме того, планируется обеспечение ежемесячными подарочными сертификатами более 4 млн жителей Румынии, получающих минимальную зарплату, установленную на уровне $320.

Соответствующий документ был подписан президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.