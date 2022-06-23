Минск, , 10:47 — REGNUM Постановление о создании совместной следственно-оперативной группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны подписали в Минске Следственный комитет России и генеральная прокуратура Белоруссии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«В рамках рабочей поездки председателя Следственного комитета России А. И. Бастрыкина в Республику Беларусь между СК России и генеральной прокуратурой Республики Беларусь состоялось подписание постановления о создании совместной следственно-оперативной группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, как считают стороны, такое постановление будет способствовать укреплению существующей масштабной совместной работы российских и белорусских правоохранителей, нацеленной на недопустимость возрождения националистической идеологии и «обеления» идей нацизма.

Александр Бастрыкин Мы подписываем сегодня очень важный документ. Эти преступления не имеют срока давности. Мы активно занимаемся расследованием этих преступлений, у нас очень тесная связь с Министерством обороны, с другими нашими коллегами. Огромное количество документов находится именно в Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ставропольском крае вынесено решение суда в отношении местного жителя Дмитрия В., который присягнул на верность представителям «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).