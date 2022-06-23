Луганск, , 10:50 — REGNUM Потери ВСУ в ходе столкновений с силами Луганской Народной Республики превысили 30 человек за минувшие сутки. Об этом сообщает 23 июня Народная милиция ЛНР в телеграм-канале.

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В ведомстве уточнили, что украинские войска в боестолкновениях с подразделениями НМ ЛНР потеряли 33 человека личного состава, восемь бронетранспортеров и восемь единиц автомобильной техники.

«Трое военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни», — говорится в сообщении.

Днём ранее в ведомстве сообщили о потере украинскими войсками 27 человек.

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