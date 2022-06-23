Донецк, , 10:44 — REGNUM Украинские артиллеристы открыли огонь по Озеряновке и Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 9:50 с позиций в Нелеповке был открыт огонь по Озеряновке, выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. В 9:55 обстреляна Горловка, боевики выпустили по городу три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк, применив реактивную систему залпового огня «Град».