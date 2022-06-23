Сочи, Краснодарский край, , 10:44 — REGNUM Смерч вышел из акватории Чёрного моря на пляж в Лазаревском районе Сочи во второй половине дня 22 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Смерч Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

В результате выхода смерча повреждёнными оказались деревянные конструкции пирса. По данным СМИ, смерч разрушил пляжное кафе. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края и в том числе в Сочи действует штормовое предупреждение. Ливень, прошедший на курорте в ночь на 23 июня, привёл к падению нескольких деревьев и повреждении линий электропередачи.

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