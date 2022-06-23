Донецк, 23 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских боевиков населенного пункта Озеряновка в Донецкой Народной Республике погибла мирная жительница, сообщил 23 июня мэр Горловки Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела горловского села Озеряновки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по улице Рихтера, 13, дом 2 погибла мирная жительница», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики обстреляли населенный пункт Озеряновка и город Донецк в Донецкой Народной Республике.

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