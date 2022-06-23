Архангельск, , 10:44 — REGNUM В Архангельске 19-летнего юношу подозревают в убийстве матери. Тело 48-летней женщины было обнаружено в квартире 17 июня, сообщает СУ СКР.

Агрессивный подросток (сс) Morgan Basham

«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что она скончалась в результате тупой сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов. По данному факту было возбуждено уголовное дело», — сообщили в Следкоме.

По предварительной версии, смерть женщины наступила в результате избиения. Следствие полагает, что удары ей нанес собственный сын.

«Подозреваемый нанес матери, злоупотреблявшей спиртными напитками, множественные удары руками и ногами по телу. Затем вызвал бригаду скорой медицинской помощи, пояснив им, что нетрезвая родственница падала дома», — сообщили в ведомстве.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Мурманска убил и расчленил свою мать.