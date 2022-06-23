Ирвайн, США, 23 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Компания Blizzard подтвердила, что валюта, которую накопили игроки Overwatch, а также содержимое лутбоксов будут перенесены в учётную запись Overwatch 2. Об этом 23 июня сообщает портал GamesRadar.

Nintendo Игра Overwatch

Коммерческий директор проекта Джон Спектор дал соответствующие пояснения в рамках очередной сессии ответов на вопросы. Он отметил, что более подробные разъяснения разработчики дадут в октябре 2022 года, когда состоится релиз игры.

«Однако, чтобы дать вам быстрый ответ, эти существующие валюты (кредиты, жетоны OWL и соревновательные очки) перейдут с вами в Overwatch 2», — сказал Спектор.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Blizzard опубликовала карту развития проекта Overwatch 2 после релиза игры в формате раннего доступа (состоится 4 октября 2022 года). Второй сезон игры компания планирует запустить в конце 2022-го или начале 2023 года.