Москва, 23 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сохранятся Западная и Восточная конференции. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба лиги.

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Отмечается, что КХЛ отказалась от предложения Федерации хоккея России (ФХР) по разделению на две конференции согласно результатам, показанным командами в регулярном чемпионате сезона 2021/22.

Ранее ФХР предложила разделить лигу на две конференции: в первой должны были выступить 12 лучших команд по итогам прошлого сезона, а во второй — оставшиеся десять клубов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулярный чемпионат КХЛ сезона 2022/23 стартует 1 сентября.