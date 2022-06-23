Североморск, Мурманская область, , 10:42 — REGNUM Экипажи отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота (СФ) 22 июня провели в Баренцевом море лётно-тактические учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Противолодочный и поисково-спасательный вертолёт Ка-27

Роль «вражеской» субмарины исполняла дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» соединения Кольской флотилии разнородных сил СФ, экипажу которой поставили задачу скрытно действовать в районе учений.

пресс-служба СФ «В учениях по поиску подводной лодки приняли участие четыре экипажа противолодочных вертолётов Ка-27. Они отработали вылет в район выполнения поставленных задач и тактику совместного поиска подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции».

Экипажи противолодочных вертолётов успешно выполнили поиск подлодки условного противника, после чего «уничтожили» субмарину, «обозначив применение по ней авиационной противолодочной торпеды».

Как сообщало ИА REGNUM, пилоты отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели над Кольским полуостровом тренировочные полёты, в ходе которых отработали слётанность в парах и тактику ведения манёвренного воздушного боя на ближних дистанциях.

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