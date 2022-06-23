Перемышль, Калужская область, 23 июня 2022, 10:46 — REGNUM Соревнования «Лучший агроном сельскохозяйственного производства 2022 года» состоялись в Перемышльском районе Калужской области на базе опытного поля филиала «ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха». Об этом 23 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Первый областной конкурс калужских агрономов
Первый областной конкурс калужских агрономов
Министерство сельского хозяйства Калужской области

На победу претендовали 14 специалистов из 13 районов области. Своё мастерство они подтверждали на семи этапах: организационном, теоретическом и четырех практических. Конкурсанты продемонстрировали навыки и знания в сфере семеноводства сельскохозяйственных культур, защиты растений, земледелия, агрохимии, севооборота, технологий выращивания растений и заготовки кормов. По итогам состязаний победил агроном ООО «Ульяновская Нива» Василий Фрольцов. Второе место занял фермер из Сухиничского района Андрей Чочиев. В тройку лидеров также вошёл козельский фермер Владимир Веприцкий.

По данным исследования по выявлению наиболее востребованных профессий, которое провёл Российский союз молодежи совместно с сервисом «Работа. ру», агрономы замыкают десятку самых востребованных специальностей. По данным рейтинга Россельхозбанка, агрономы также вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов агропромышленного комплекса страны.

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