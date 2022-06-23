Перемышль, Калужская область, , 10:46 — REGNUM Соревнования «Лучший агроном сельскохозяйственного производства 2022 года» состоялись в Перемышльском районе Калужской области на базе опытного поля филиала «ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха». Об этом 23 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Первый областной конкурс калужских агрономов Министерство сельского хозяйства Калужской области

На победу претендовали 14 специалистов из 13 районов области. Своё мастерство они подтверждали на семи этапах: организационном, теоретическом и четырех практических. Конкурсанты продемонстрировали навыки и знания в сфере семеноводства сельскохозяйственных культур, защиты растений, земледелия, агрохимии, севооборота, технологий выращивания растений и заготовки кормов. По итогам состязаний победил агроном ООО «Ульяновская Нива» Василий Фрольцов. Второе место занял фермер из Сухиничского района Андрей Чочиев. В тройку лидеров также вошёл козельский фермер Владимир Веприцкий.

По данным исследования по выявлению наиболее востребованных профессий, которое провёл Российский союз молодежи совместно с сервисом «Работа. ру», агрономы замыкают десятку самых востребованных специальностей. По данным рейтинга Россельхозбанка, агрономы также вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов агропромышленного комплекса страны.

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