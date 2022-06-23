Хабаровск, , 10:46 — REGNUM В Хабаровском крае подвели итоги сельдевой путины — предприятия смогли добыть 13 713 тонн нерестовой сельди. Это в четыре раза превышает результат 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Сельдь Fish.gov.ru

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Рекордным уловам на севере края способствовала благоприятная обстановка в акватории Охотского моря. Предприятиями по прибрежной квоте добыто 2600 тонн сельди (87% от квоты), по промышленной квоте — 8306 тонн (72% от квоты), в устьевых частях и лагунах рек — 2807 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине морской берег Томари усыпан тоннами гниющей мойвы. Местные жители пытаются понять в чем причина произошедшего и жалуются на зловонный запах, исходящий с берега.