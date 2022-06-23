Москва, 23 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Российские кинотеатры, в которых есть общепиты или продаются сувениры для зрителей, нужно поддержать налоговыми льготами. Как передает корреспондент ИА REGNUM об этом заявила 23 июня первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (СРЗП) в ходе заседания рабочей группы по вопросам текущей ситуации в российском кинопрокате и мерах его поддержки.

Minrpp.nso.ru «Умная» рассадка в кинозалах ТЦ

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Напомним, с марта 2022 года в российских кинотеатрах прекратились показы иностранных фильмов.

По ее словам, в последнее звучат разные предложения о финансовой поддержке киносетей и рекламы фильмов, которые находятся в прокате. Главной задачей Драпеко видит возвращение зрителя в кинотеатры, так как из-за ухода иностранных фильмов в кинотеатры стали меньше ходить молодые люди, которые были основными зрителями.

«В кинотеатрах, где хорошо развита инфраструктура обслуживания зрителя, там, на мой взгляд, как раз и надо подумать над снижением НДС для того чтобы они могли кормить наши кинотеатры», — сказала Драпеко.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что уход иностранных фильмов с российского рынка совпал с уменьшением трафика в торговых центрах и все это привело к падению выручки кинотеатров на 50%.