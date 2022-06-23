Самара, 23 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. 50 млн рублей намерены направить в 2022 году на развитие промышленного садоводства в Самарской области. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Земляника

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Сообщается, что крупнейшие предприятия-производители садовой земляники Самарской области приступили к сбору ягод. Так, в 2021 году валовой сбор ягодных культур в сельскохозяйственных предприятиях области составил свыше 420 тонн, а в хозяйствах всех категорий — 19 тысяч тонн.

Отмечается, что в прошлом году садоводческими предприятиями области было собрано свыше 12 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. На развитие промышленного садоводства в регионе в 2021 году направили свыше 41 млн рублей. На эти средства были заложены свыше 120 га новых интенсивных садов.

Сообщается, что в текущем году на эти цели в бюджете запланировано 50 млн рублей, планируется ввести в эксплуатацию около 200 га новых интенсивных садов.

«Очень радует, что хозяйства используют интенсивные технологии и получают прекрасный результат. Импортозамещению сельхозпродукции и на федеральном уровне, и на региональном уделяется особое внимание. В 2022 году лимиты на льготное краткосрочное кредитование для сельхозтоваропроизводителей Самарской области были увеличены втрое. Это позволило нашим аграриям своевременно подготовиться к новому полевому сезону», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Евгения Афанасьева.