Омск, , 10:36 — REGNUM Прокуратура в Омске провела проверку по факту падения ребёнка в промоину на тротуаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в прокуратуре Омской области.

Прокуратура Ysia.ru

Проверку проводила прокуратура Центрального округа Омска. Инцидент произошёл 1 июня. Ребёнок упал в промоину, образовавшуюся на тротуаре на пересечении улиц Октябрьская — Орджоникидзе.

Установлено, что в момент заполнения участка системы отопления теплоносителем образовался порыв на обратном трубопроводе. Из-за этого произошёл выход воды, грунт размыло.

По результатам проверки были выявлены нарушения требований безопасности при эксплуатации тепловых сетей. Внесено представление руководителю муниципального предприятия Омска «Тепловая компания».

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

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