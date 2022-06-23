Москва, 23 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Уровень политиков на Западе в течение последнего времени сильно упал. Об этом 23 июня написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Я достаточно давно общаюсь с иностранными руководителями и вижу, как сильно упал уровень западных политиков. Это происходило буквально на моих глазах последние двадцать лет», — отметил он.

Также Медведев утончил, что, по его мнению, на данный момент в Европе не осталось политиков уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер, олицетворявших мощный политический курс и даже иногда целую эпоху.

При этом зампред Совбеза РФ указал, что на смену таким людям чахлая поросль лиц, которые «условно именуют себя технократами» и часть из которых «вполне квалифицированные специалисты, но не более того».

«И в этом проблема! Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность. Они будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решение не примут. Либо примут с катастрофическим запозданием. А это уже полная беда», — добавил он.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что настоящий политик не боится принимать решения и, хотя и может проиграть, такой проигрыш будет достойным, так как политик способен принять непопулярное решение и отвечать за него.

«Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги — это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц — не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления», — пояснил зампред российского Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель сайта The Hill Марк Джоффе написал, что Соединенные Штаты, несмотря на отсутствие желаемого эффекта, продолжают навязывать миру санкционную политику, ориентированную против России, это может навредить экономике самих США.