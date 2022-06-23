Донецк, 23 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Донецк, применив реактивную систему залпового огня «Град». Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 9:44 украинские войска с позиций в населённом пункте Нитайлово выпустили по Донецку 20 ракет из БМ-21 «Град».

Также украинская артиллерия обстреляла Озеряновку. С позиций в Новгородском по Озеряновке выпущено десять снарядов калибра 152 мм.