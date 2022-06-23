Махачкала, 23 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Дагестане избит боец ММА Зелимхан Юсупов. Его били несколько человек, у одного из них было оружие. Предварительной причиной произошедшего называют конфликт пострадавшего с бойцом Хадисом Ибрагимовым.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

Видео расправы опубликовал в своем Telegram-канале коллега Юсупова по поп-ММА Максим Дивнич. На кадрах видеозаписи видно, как боец ММА сначала подвергся ударам по лицу, а затем толпа повалила его на пол и била в том числе ногами. У одного из участников расправы в руке был предмет, похожий на пистолет.

Участниками избиения стали не менее десяти молодых людей. Где происходили события, не уточняется.

О Зелимхане Юсупове известно, что он уроженец Дагестана, боец ММА, принимал участие в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, выступая за Таджикистан.