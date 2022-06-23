Молдавия, 23 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии 23 июня вывела сторонников на протестный митинг возле здания парламента в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Партия Социалистов Республики Молдова Протесты ПСРМ

Сообщается, что участники акции пришли с плакатами «Позор», «Правительство в отставку», «Хватит воровать во время ЧП» и т.п. Они выражают протест против политики властей, которая привела к резкому ухудшению уровня жизни в стране.

«Люди пришли выразить свой решительный протест против антинародной, безответственной и авантюрной политики некомпетентного правительства и парламентского большинства, которое считает виновными всех вокруг, кроме самих себя», — отметили в пресс-службе.

В том числе участники акции выступают против режима чрезвычайного положения, который даёт больше полномочий правительству. Сегодня, 23 июня, в парламенте рассмотрят вопрос продления ЧП еще на 45 суток.