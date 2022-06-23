Кемерово, 23 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 23 июня, ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра при грозах до 16 м/с. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Скриншот со страницы vera gre Град в траве

«Рекомендуем соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий, — прокомментировали в кузбасском управлении МЧС России. — При сильном дожде, грозе, выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении».

Водителей при ухудшении видимости просят соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.