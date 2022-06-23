Донецк, 23 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Озеряновка и город Донецк в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 июня в представительстве ДНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:50 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Озеряновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 09:44 — н. п. Нитайлово — г. Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 июня украинские боевики обстреляли населенный пункт Сигнальное в Донецкой Народной Республике.

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