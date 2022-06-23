Лос-Анджелес, США, 23 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Американская модель Кендалл Дженнер рассталась со своим парнем, баскетболистом клуба НБА «Финикс Санз» Девином Букером. Об этом 23 июня пишет Entertainment Tonight, ссылаясь на свой источник.

Цитата из видеоинтервью для Voque Кендалл Дженнер

Как отмечает инсайдер, у пары есть надежда на примирение. Причиной их расставания стали разные взгляды на совместное будущее. «Кендалл чувствует, что они идут разными дорогами», — объясняет источник.

ИА REGNUM напоминает, что роман Кендалл Дженнер и Девина Букера начался в 2020 году. Однако пара первое время держала свои отношения в секрете.