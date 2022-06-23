Барнаул, 23 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ известило о задержании в Алтайском крае подозреваемых в хищении нефтепродуктов с АЗС. Подробности сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

По предварительной информации, злоумышленники действовали на территории Алтайского края с 2018 года. Противоправную деятельность организовал работник фирмы, которая занималась техническим обслуживанием автозаправочных станций в городе Барнауле.

В связи со служебным положением мужчина был хорошо знаком с управляющими указанных АЗС. Пользуясь этим, он вместе с сообщниками внес изменения в программное обеспечение топливораздаточных колонок и систему учета нефтепродуктов на автозаправках. Это позволяло незаметно создавать излишки топлива путем его недолива потребителям.

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Полицией задержаны задержаны лидер и двое участников группы. Изъяты микросхемы, установленные на топливораздаточных колонках, и специально оборудованные пистолеты для слива топлива. Также обнаружено более трех тонн нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в присвоении топлива с использованием своего служебного положения подозревают работника бюджетного учреждения, специализирующегося на ремонте дорог в Волгограде.

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