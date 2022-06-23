Хабаровск, , 10:43 — REGNUM В Хабаровском крае для увеличения объёма грузоперевозок в направлении портов Ванино и Советская Гавань электрифицируют участок железной дороги Волочаевка II — Ванино протяжённостью более 700 км. В рамках проекта потребуется строительство 16 тяговых подстанций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

БАМ Lupus-sapiens

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Реализация проекта положительно повлияет на экономику Хабаровского края и всего Дальнего Востока в целом. Строительство начнётся в 2023 году.

Электрифицировать планируют участок железной дороги БАМа. Для этого будет построена высоковольтная воздушная линия 220 кВ «Комсомольская — Ванино», реконструированы линия 220 кВ «Селихино — Ванино», подстанции «Комсомольская» и «Ванино».

Отмечается, что проект реализуется в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по расширению Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные работы по созданию вторых путей начались на участке железной дороги Пурикан-Тында в Амурской области. Там уложат почти 50 км рельсов и построят 32 моста.