Екатеринбург, 23 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местного жителя отдали под суд за мошенничество на сумму более 43,2 млн рублей. Деньги он похищал под предлогом торговлей объектами недвижимости, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Под подозрение попал гражданин 1991 года рождения. По версии следствия, он возглавлял две фирмы, занимавшихся реализацией объектов недвижимости. В конце 2020 года гражданин узнал о желании одного бизнесмена инвестировать деньги, и решил похитить их. Он ввёл предпринимателя в заблуждение, сообщив, что приобрёл 23 объекта недвижимости у разных физических лиц для последующей перепродажи государственным и муниципальным органам.

Для придания своим действиям легитимности мошенник организовал изготовление заведомо подложных договоров купли-продажи и иных документов. Но в итоге его деятельность была пресечена. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.