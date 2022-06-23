Старожиловский район, Рязанская область, 23 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Водитель ВАЗ 2121 потерял сознание во время движения в Старожилово Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ГИБДД, 22 июня примерно в 10:00 на улице Денисова 62-летний местный житель почувствовал себя плохо и, потеряв сознание, съехал с дороги. Мужчина скончался, телесных повреждений на его теле не обнаружено.

Причина смерти устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.