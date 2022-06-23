Саратов, 23 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Недвижимое и движимое имущество обанкроченной в марте 2022 года года кондитерской фабрики — АО «Кондитерская фабрика «Саратовская» («Консар») планируется реализовать в рамках двух аукционов, которые пройдут 26 июля 2022 года. Один стартуют с начальной ценой — 585 417 400 рублей, второй — с 104 311 700 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные с площадки «Альфалот».

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Первый лот среди прочего включает десять зданий, участок общей площадь 22 300 кв. м, а второй — два здания и права аренды двух участков. Общая начальная стоимость лотов — более 689,7 млн рублей.

Напомним, в марте 2022 года после процедуры наблюдения в отношении «Консара» ввели конкурсное производство на пять месяцев. В ходе слушаний уточнялось, что предприятие «не платежеспособно и не имеет возможности в настоящее время восстановить платёжеспособность и погасить кредиторскую задолженность в полном объёме». К тому моменту в реестр кредиторов были включены претензии на сумму более 697 млн рублей.

Ранее в публикациях СМИ фабрика фигурировала как крупнейшая и старейшая в регионе.