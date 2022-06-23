Сидней, Австралия, 23 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. 23 июня телеканал NineNews сообщил, что правительство Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, изо всех сил пытается отразить новую волну протестов бюджетников, которая запланирована на следующей неделе.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

Через несколько дней на улицы Сиднея и других крупных городов выйдут тысячи учителей и медсестер, которые из-за продолжающегося спора с правительством штата по поводу заработной платы и условий труда будут добиваться удовлетворения своих требований с плакатами в руках.

Поводом к очередной волне масштабных забастовок работников бюджетной сферы стал недавно принятый бюджет Нового Южного Уэльса, где зарплаты были подняты на 3%. Преподаватели и работники сферы здравоохранения негодуют, поскольку инфляция в Австралии гораздо выше 3%, что означает, что в реальном выражении их зарплаты упадут.