Сеул, 23 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 22 июня с главами дипломатических представительств пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в ходе встречи южнокорейский дипломат отметил важность сотрудничества Южной Кореи со странами Центральной Азии в рамках продвигаемой новой администрацией дипломатической стратегии «глобальной оси стран, способствующие достижению свободы, мира и процветания».

Пак Чин отметил, что в текущем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Южной Кореей и странами Центральной Азии, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Участники встречи выразили поддержку усилиям Сеула по установлению мира и стабильности на Корейском полуострове.