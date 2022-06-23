Якутск, 23 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Знак «Высшая благодарность матери» 23 июня получили от главы Якутии Айсена Николаева Елена, Пётр, Татьяна Новиковы и Туйаара Устинова. Они родили и воспитали 10-11 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

(сс) Пресс-служба главы Якутии и правительства Якутии Награжденные знаком «Высшая благодарность матери»

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Награждение проходило на пленарном заседания VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Семья Новиковых — династия, которая из поколения в поколение воспитывает большое количество детей. Награды получили бабушка, её сын с женою и внучка. Все три семьи живут в селе Эмиссы Амгирнского района Якутии.

Знак отличия «Гражданская доблесть» получили жительница села Тенкя Сунтарского района республики Айталина Максимова, которая родила и воспитывает 14 детей и Тамара Петрова из села Дикимдя Горного района, которая растит восемь приёмных детей.

«Мы гордимся тем, что наша республика традиционно является одним из лидеров в стране по рождаемости. Большие семьи, где в заботе и любви нескольких поколений растёт много детей — это одна из наших замечательнейших традиций. Такие семьи неизменно пользуются уважением общества, восхищают людей и становятся лучшим примером. Наша общая цель — чтобы Россия была богата своими людьми, богата своим уникальным человеческим капиталом!» — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня многодетной семье Людмилы и Петра Пестряковых из Якутии орден «Родительская слава» в режиме видеоконференции вручил президент России Владимир Путин. Они воспитывают семерых детей.