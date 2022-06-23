В австралийской Виктории раздадут ученым $100 млн
Канберра, 23 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Премьер-министр австралийской Виктории Дэниел Эндрюс, выступая 23 июня в Королевском Мельбурнском технологическом институте в Мельбурне, объявил, что его правительство в течение пяти лет выделит 100 миллионов долларов на поддержку исследовательских идей, созданных во всех университетах штата. Об этом сообщил телеканал NineNews.
Эндрюс отметил, что финансирование направлено на «улавливание лучших идей, лучших инноваций и дизайна».
»Речь идет о том, чтобы у нас были максимальные шансы, чтобы эти идеи потом вышли на рынок», — сказал он.
«Это серьезное вложение в обеспечение того, чтобы мы производили здесь больше товаров», — добавил премьер-министр Виктории.
Отмечается, что университеты смогут подавать заявки на финансирование, но должны будут сопоставить гранты со своими собственными инвестициями той же стоимости.