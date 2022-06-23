Канберра, 23 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Премьер-министр австралийской Виктории Дэниел Эндрюс, выступая 23 июня в Королевском Мельбурнском технологическом институте в Мельбурне, объявил, что его правительство в течение пяти лет выделит 100 миллионов долларов на поддержку исследовательских идей, созданных во всех университетах штата. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

Эндрюс отметил, что финансирование направлено на «улавливание лучших идей, лучших инноваций и дизайна».

»Речь идет о том, чтобы у нас были максимальные шансы, чтобы эти идеи потом вышли на рынок», — сказал он.

«Это серьезное вложение в обеспечение того, чтобы мы производили здесь больше товаров», — добавил премьер-министр Виктории.

Отмечается, что университеты смогут подавать заявки на финансирование, но должны будут сопоставить гранты со своими собственными инвестициями той же стоимости.