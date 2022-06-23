Прибайкальский район, Бурятия, 23 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии вынесен приговор по делу о пьяном ДТП, в результате которого погибла женщина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, в совершении преступления обвиняли жителя Улан-Удэ.

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По данным обвинения, вечером в ноябре 2020 года мужчина ехал за рулём автомобиля по селу Горячинск в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он сбил шедшую по обочине женщину, которая получила многочисленные травмы, от которых скончалась в больнице.

«Прибайкальский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года», — отметили в надзорном ведомстве.