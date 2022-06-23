Ростов-на-Дону, 23 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года против сибирской язвы привили более 300 тыс. животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Корова

Вакцинацию животных против опасной инфекции ежегодно проводят во всех муниципальных районах и городах Ростовской области. Процедуру уже прошли 225 тыс. голов крупного рогатого скота, 113 тыс. голов мелкого рогатого скота, более 1,8 тыс. лошадей, а также свиньи, олени и верблюды.

В Ростовской области эпизоотическая ситуация по сибирской язве благополучная. С августа 2015 года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.