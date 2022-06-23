Москва, 23 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Самый дорогой бензин в мире сейчас в Гонконге и Финляндии, следует из июньского рейтинга globalpetrolprices.com.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Стоимость бензина в Гонконге, Финляндии и Исландии сейчас самая высокая в мире. В переводе на рубли, один литр топлива стоит 166, 147 и 146 рублей соответственно.

Наиболее дешёвый бензин в Венесуэле (1,2 рубля за литр), Ливии (1,7 рубля), а также Иране (2,9 рубля).

Россия находится в списке на 28-м месте по дешевизне бензина со средней ценой 51 рубль за один литр.