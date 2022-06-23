Пермь, 23 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Пермском крае проезд по новому мосту через реку Чусовая для пермяков сделают бесплатным. Об этом заявил глава краевого минтранса Андрей Алякринский на заседании комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам, сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Стоит отметить, по условиям концессионного соглашения проезд по новому мосту должен быть платным. Однако это коснётся только транзитного транспорта.

Проект строительства инженерного сооружения через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. Протяжённость моста ставит 1,5 км. Открыть мост планируют в 2022 году.