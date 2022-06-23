Посёлок городского типа Дубровка, Ленинградская область, 23 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Взрыв с последующим возгоранием произошел утром 23 июня в жилом доме поселка Дубровка Всеволожского района Ленинградской области.

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«Взрыв произошёл в одной из квартир дома №8 на Ленинградской улице. После чего начался пожар, который перекинулся на квартиру этажом выше», — сообщает 78.ru со ссылкой на местных жителей.

По данным источника в экстренных службах, из дома прибывшие спасатели по строительным лесам, которые возведены вокруг здания, эвакуировали ребёнка.

Подробности случившегося и причины ЧП выясняются. Официальной информации об инциденте пока нет.