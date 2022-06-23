Канберра, 23 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. По данным Австралийского статистического бюро, почти треть предприятий в Австралии испытывает трудности с поиском подходящего персонала. Об этом 23 июня сообщил телеканал NineNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

В отчете ведомства говорится, что самой большой проблемой является нехватка желающих занять вакансии. Второй по частоте упоминаний является проблема поиска персонала, обладающего достаточными компетенциями.

«Крупные и средние предприятия (66% и 62%) чаще, чем малые предприятия (29%), испытывали трудности с поиском подходящего персонала. Однако почти половина (46%) затронутых малых предприятий пострадала в большой степени», — говорится в пресс-релизе главы отдела статистики труда Бьорна Джарвиса.

Он также добавил, что компании испытывают большие трудности с поиском строителей, офисного персонала, разнорабочих, торгового персонала и работников гостиничного бизнеса. Среди других востребованных вакансий были инженеры и специалисты в области ИКТ.