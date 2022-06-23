Тирасполь, 23 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Заявление президента Молдавии Майи Санду, что Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) в случае присоединения сможет войти в ЕС, является «популизмом». Об этом заявил на телеканале «Россия 24» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Mid.gospmr.org Виталий Игнатьев во время поездки в Израиль

«Если они определились со своим выбором, не спрашивая жителей Приднестровья, тогда им необходимо сесть за стол переговоров, подписать с нами мирное соглашение, признать друг друга и закрыть этот конфликт», — сказал Игнатьев.

Ранее в МИД ПМР неоднократно подчеркивали, что признание Молдавией независимости Приднестровья необходимо для обеспечения безопасности жителей республики.

Напомним, Санду и другие официальные лица Молдавии неоднократно заявляли, что Кишинёв не отказывается от планов присоединить ПМР. Они подчеркивают, что намерены добиваться этого мирным путём, но при этом Молдавия взяла курс на укрепление армии.