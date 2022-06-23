Канберра, 23 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Компания Samsung была оштрафована в Австралии на 14 миллионов долларов за свою рекламу, согласно которой покупателей уверяли, что новые телефоны можно безопасно погружать в воду. Об этом 23 июня сообщил телеканал NineNews.

DennisM2 Samsung

Юридическое лицо SamsungElectronicsAustraliaPtyLtd в качестве ответчика признало, что вводила потребителей в заблуждение относительно пригодности различных телефонов SamsungGalaxy для погружения в бассейн или морскую воду в ходе разбирательства в суде.

В рекламе утверждалось, что потребители могут селфи под водой.

«Заявления Samsung Australia о водостойкости стали важным аргументом в пользу продаж этих телефонов модели Galaxy. Многие потребители, купившие телефон Galaxy, могли столкнуться с вводящей в заблуждение рекламой до того, как приняли решение о покупке нового телефона», — заявила председатель Австралийской комиссии по защите прав потребителей Джина Касс-Готлиб.

«Этот штраф является настойчивым напоминанием бизнесу о том, что все заявления о продаваемых товарах должны быть обоснованы», — заключила она, комментируя приговор федерального суда.