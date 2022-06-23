Париж, 23 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «этим летом» необходимо принять закон о «покупательной способности», закон о «климате» и закон о «полной занятости», сообщает Le Figaro.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

Во время своего выступления Эммануэль Макрон объявил, что «начиная с этого лета» необходимо будет принять «закон о покупательной способности и полной занятости, сделать выбор в области энергетики и климата».

Глава государства пояснил, что «начнет строить новую конфигурацию» по возвращении с европейского саммита в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Елисейском дворце дал политическим партиям 48 часов на то, чтобы занять конкретную позицию.