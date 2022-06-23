Тутаев, Ярославская область, 23 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сделал «последнее предупреждение» подрядчику, затянувшему сроки ремонта дороги в Тутаевском районе. Об этом сообщает региональное правительство.

yarregion.ru Ремонт дороги Тутаев — Шопша

Контракт на ремонт автодороги Тутаев — Шопша был заключён в 2021 году. Подрядчик АО ПК «Автодорстрой» закончил работы, но их не приняли специалисты «Ярдорслужбы» — уложенный асфальт не соответствовал требованиям. С дорожником заключили дополнительное соглашение, которое дало возможность исправить ситуацию до конца июля 2022 года.

На сегодняшний день процент выполненных работ всё ещё меньше 30%. Подрядчику направлено уведомление о расторжении контракта. После вступления его в силу 24 июня, дорожники смогут попытаться устранить все недостатки за 10 дней.

«Считайте, что это наше последнее предупреждение. Для нас принципиально, чтобы к 30 июля все работы были завершены с должным качеством. Я вам так скажу, работать качественно и в срок более выгодно. Вы не несете дополнительные издержки, не платите штрафы и сохраняете хорошую репутацию. Мы никогда никого не заставляем брать большие объемы. Это решение добровольное, но если вы беретесь, то вы должны делать качественно и в срок. Мы изменили систему работы с подрядчиками, она стала более жесткой: если график не выполнен, взыскиваем деньги по банковской гарантии, вносим компанию в реестр недобросовестных поставщиков и меняем на другую», — подчеркнул Михаил Евраев.

Подрядчик сообщил, что намерен продолжить работу и закончить её в срок с привлечением дополнительных сил.