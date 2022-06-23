В Ярославской области дорожному подрядчику дали «последнее предупреждение»
Тутаев, Ярославская область, 23 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сделал «последнее предупреждение» подрядчику, затянувшему сроки ремонта дороги в Тутаевском районе. Об этом сообщает региональное правительство.
Контракт на ремонт автодороги Тутаев — Шопша был заключён в 2021 году. Подрядчик АО ПК «Автодорстрой» закончил работы, но их не приняли специалисты «Ярдорслужбы» — уложенный асфальт не соответствовал требованиям. С дорожником заключили дополнительное соглашение, которое дало возможность исправить ситуацию до конца июля 2022 года.
На сегодняшний день процент выполненных работ всё ещё меньше 30%. Подрядчику направлено уведомление о расторжении контракта. После вступления его в силу 24 июня, дорожники смогут попытаться устранить все недостатки за 10 дней.
Подрядчик сообщил, что намерен продолжить работу и закончить её в срок с привлечением дополнительных сил.