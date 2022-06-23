Калуга, 23 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги взято на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту осквернения портретов героев России, сообщили 23 июня корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

В рамках расследования установлено, что в июне 2022 года, в ночное время, злоумышленница 2003 года рождения, находясь на территории «Аллеи Славы», расположенной у дома №47 по улице Кирова города Калуги, нанесла с помощью маркера оскорбительные надписи и знаки на установленные стенды с портретами героев России, а также повредила изображение героев России.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры города. 19-летней девушке, обвиняемой в вандализме, грозит арест на срок до трех месяцев.