Симферополь, 23 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Делегации из Херсонской и Запорожской областей прибыли в Крым для участия в семинаре по реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования и изучению опыта Крыма. Об этом 23 июня в соцсетях сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

ИА REGNUM Школьный учитель

«Рад приветствовать в Крыму делегации Херсонской и Запорожской областей, которые прибыли на семинар по реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования и изучению крымского опыта в этом вопросе», — написал Аксёнов.

Участниками семинара в общей сложности станут 70 человек — работники отрасли образования освобождённых территорий. Им предстоит масштабная работа по переходу на российские образовательные стандарты. В ходе семинара будут обсуждаться как правовые аспекты, так и научно-методическая работа, а также вопросы обеспечения безопасности образовательных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявили о готовности обеспечить переподготовку 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей для перехода на российские образовательные стандарты.