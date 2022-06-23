Ростов-на-Дону, 23 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Ростовской области прошли десятки мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби. Главными площадками стали военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» и исторический парк «Россия — моя история», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зоя Емельянова ИА REGNUM В Воронеже в память о павших героях Великой Отечественной войны зажгли свечи памяти

Ранним утром 22 июня на территории «Самбекских высот» поисковики, студенты, школьники, казаки возложили цветы к мемориалу «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога», зажгли «Свечи памяти» и приняли участие в тематической программе «Вечный огонь нашей памяти».

В историческом парке «Россия — моя история» о начале Великой Отечественной войны вспомнили более 400 посетителей. Центральным событием стало памятное мероприятие «Без объявления войны». Экскурсоводы провели для юных слушателей программу «Пешком в родную историю», в которой первая часть представляет один из этапов истории России до XX века, а вторая часть посвящена маленьким героям большой войны.

Свечи памяти зажгли также в Аксайском военно-историческом музее, где состоялся показ документального фильма о начале Великой Отечественной войны.

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник провёл мероприятие «Ты помнишь, Россия, как все это было?», Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник — исторический экскурс о героях и наградах Великой Отечественной войны «Сколько стоит подвиг…».