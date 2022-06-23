Мельбурн, Австралия, , 10:38 — REGNUM Не вакцинированные от COVID-19 учителя в штате Виктория (Австралия) смогут вернуться в классы с 27 июня. Об этом написала газета The Age.

Вакцина Defense.gov

Отмечается, что преподавателям будет разрешено вернуться во все общеобразовательные школы, но требование по обязательной вакцинации останется в силе в специализированных и частных школах.

Более того, родители не будут проинформированы о статусе вакцинации учителей, и никто в школе не будет иметь доступа к этой информации.

«Родители не имеют права запрашивать эту информацию, и ни у кого в школе не должно быть этой информации», — говорится в информационном листке для директоров, с которым ознакомилась редакция The Age.

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