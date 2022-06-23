Афины , 23 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день Европа из опасений того, что Россия может полностью прекратить поставки своего природного газа, возвращается к использованию угля и подготавливается к суровой зиме. Об этом 23 июня пишет греческое издание «Прото тема».

Вагоны с углем

Как отмечается в публикации, в Европе начинается осознание того, что антироссийские санкции Запада не достигли желаемого эффекта, а президент РФ Владимир Путин начинает ответные шаги «и не исключено, что он полностью перекроет поставки газа в европейские страны» в ближайшее время, а для энергетической независимости от Москвы нужно больше времени.

«Наиболее поразительным событием является переход Европы на уголь в ответ на сокращение поставок российского газа, при этом многие страны ищут способы вмешаться в энергетический рынок, такие как введение ограничения и чрезвычайные меры государственной поддержки, и даже призывы меньше использовать кондиционер, как заявила (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Лайен в среду», — говорится в материале.

Также указывается, что для экономики Европы большой проблемой стала инфляция и в то же время ясно, что ближайшие месяцы станут наиболее тяжёлыми, потому что экономическая война с Россией усиливается, а власти РФ показали, что они могут и будут противостоять санкциям Запада. При этом утверждается, что Москва в последние дни якобы начала ответные меры, сократив импорт своего голубого топлива в Европу на 40%.

«Возможность того, что Москва пойдет на еще большие сокращения — в одних странах она полностью прекратила поставки, а в других — на 60% и более, — что Европе еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться энергетической независимости от России, подпитывает кошмарные сценарии на ближайшие недели и особенно на зиму», — уточняется в статье.

Вместе с тем, переход на использование угля называется временным, так как власти Евросоюза заявляют, что не меняют долгосрочные цели в отношении изменения климата и с использованием экологически чистых источников энергии. В то же время подчёркивается, что на данный момент никто не знает, как долго продержатся такие «временные решения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии повысит степень готовности реагировать на напряжённую ситуацию с поставками газа.