Москва, 30 мая, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Сообщение Дмитрия Медведева о законодательном обсуждении повышения пенсионного возраста не прошло незамеченным: об этом намерении знают подавляющее большинство россиян, и большинство — против. По результатам опроса ИА REGNUM выяснил, почему, по мнению россиян, правительство идет на такую жесткую и непопулярную меру.

ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №3 «В чем, по Вашему мнению, основная цель правительства, которую оно хочет достичь повышением пенсионного возраста?», % (сумма процентов больше 100, так как можно было указать несколько ответов)

Респонденты могли выбрать несколько вариантов, описывающих мотивы правительства, и самым частым оказалось предположение о том, что оно намерено таким образом банально ограбить народ. Такой мотив у правительства собственной страны предполагают 52% граждан России. Примерно столько же, 50%, полагают, что власти просто стремятся прикрыть крах управления Пенсионным фондом, ‑ и ставшие уже притчей во языцех траты на дворцы, которые выстраивает себе ПФР, дают основание такому мнению. Тем более, что, помимо дворцов, хорошо известно и о других тратах ПФР, порой совершенно непонятных — вроде пиар-кампании за 185 млн. руб.

48% получил вариант, описывающий следование правительством либеральной экономике, но примечательно, что два варианта, которые как раз прямо относятся к либеральной экономике, получили относительно мало процентов. Это помощь крупному бизнесу (19%) и выслуживание перед Западом (10%). Выходит, что существующую экономическую модель считают не моделью развития, а прикрытием для драконовских мер, которые описаны первыми, самыми популярными вариантами

Что специфично, и выслуживание перед Западом, и хитрый ход для раскручивания протестных настроений (10%) выбирали как варианты нечасто, то есть граждане считают, что грабить население власть хочет не на потребу зарубежным партнерам, а всё-таки ради собственных интересов. Легче ли от этого?

Читайте подробно о результатах опроса здесь: Медведев против абсолютного большинства граждан РФ. Власть хочет на пенсию?