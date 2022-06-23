Иркутск, 23 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня днём в западных районах, в горах Восточного Саяна местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с, ливневые дожди, грозы.

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«При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов. Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации», — пояснили спасатели.

Кроме того, 24–26 июня местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов. В регионе действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 19 июня.

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